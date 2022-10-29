Тина Кароль сделала заявление о своих русскоязычных песнях прямо со сцены во время концерта

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала, что будет с ее русскоязычными песнями.

Так, артистка сделала заявление во время одного из своих недавних концертов в США, где звезда находится с туром. Тина отметила, что с самого начала полномасштабного вторжения ни разу не исполняла ничего из своего русскоязычного репертуара:

"Это мой шаг. Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, что были чрезвычайно, возможно, вами любимые песни. Песни, которые утешили ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", — заявила Тина со сцены.

Позже Кароль поделилась, что возникло много мнений и возражений у ее поклонников по поводу ее заявления. Впрочем, артистка остается непоколебимой в своем решении:

"Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим что и как. Я не стыжусь прошлого, ошибок не существует. Разность мыслей – это разнообразие", – отметила исполнительница.

Как известно, свой альбом "Красиво", увидевший свет в 2021 году и полностью состоявший из русскоязычных песен, Тина перевела на английский и выпустила под названием Scandal.

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