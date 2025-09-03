Тина Кароль сделала заявление относительно продюсирования Джамалой нацотбора на "Евровидении-2026"

Тина Кароль и Джамала

Украинская певица Тина Кароль поздравила Джамалу с тем, что та стала музыкальным продюсером нацотбора на "Евровидение-2026".

Трогательный пост появился на Facebook Тины 2 сентября. Знаменитость поздравила коллегу с новой важной ролью, а также напомнила, что в прошлом году сама имела честь быть продюсером нацотбора.

"В прошлом году имела честь быть продюсером нацотбора, а в этом году поздравляю Джамалу", — написала певица.

Сама Джамала отреагировала на слова Кароль очень искренне. Она призналась, что немного волнуется, ведь это большая ответственность — не просто быть членом жюри, а именно продюсером — человеком, который обрабатывает заявки потенциальных участников и согласовывает с командой.

Джамала

"Для меня роль музыкального продюсера национального отбора — это новое испытание и одновременно большая честь. Быть в жюри — это одно, а продюсером — совсем другая история: нужно прослушать все заявки и вместе с командой выбрать тех артистов, которые попадут в прямой эфир", — отметила она.

