Тина Кароль шокировала 8-минутной планкой и как отжимается, подняв ноги

Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников чрезвычайной силой и выдержкой своего тела.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница поделилась коротким видео, как готовится к концерту. Тина в видео изображена без макияжа, в майке на бретелях и леггинсах.

Прежде чем выйти на сцену артистка, кроме голоса, разминает тело. В частности, Кароль увлекается йогой, поэтому и продемонстрировала несколько асан на камеру.

В ролике, который звезда разместила в фотоблоге, она ошеломила, как может восемь минут простоять в планке, а также выполнила сверхсложную асану из йоги, где подняв ноги, отжимается на руках. Интересно, что разминку Кароль делает под трек группы LATEXFAUNA Bounty, на которую, кстати, записала с коллективом дуэт.

Тина Кароль ошеломила сложными асанами из йоги

Также в видео Тина Кароль показала, как после подготовки к концерту предстает в сценическом образе, с ярким макияжем и как выходит на сцену, где ее ждет толпа поклонников.

Напомним, недавно Тина Кароль продемонстрировала свой новый концертный образ. На сцене нацотбора на "Евровидение-2024" звезда исполнила свою композицию "Троянди" и предстала на сцене без макияжа, в джинсах и кофте.

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