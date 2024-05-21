Тина Кароль шокировала, как ее подставили на "Евровидении": "На меня повесили огромный кредит"

Украинская певица Тина Кароль рассказала о неприятном опыте, который связан с "Евровидением".

Исполнительница в 2006 году представляла Украину на международном песенном конкурсе. Однако для артистки этот опыт оказался не из приятных. Певица говорит, что не могла влиять на выбор номера и композиции, поэтому выступление было не совсем таким, каким она хотела бы продемонстрировать.

Но это не самое неприятное, что произошло. Оказывается, на Тину Кароль оформили немалый кредит. Выплачивать деньги певице пришлось самостоятельно, это длилось не один год.

"Когда я ехала на "Евровидение", это не совсем была моя идея. У меня были, как вы знаете, продюсеры и так далее. Никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба моего выступления на "Евровидении". Это был второй год популярности. Я мало что понимала, какие могут быть подставы и какие люди коварны. Принять участие в нацотборе – это полбеды. Все, что произошло потом, очень тяжелое, и я расхлебывала это еще много лет. На меня взяли огромный финансовый кредит, который повесили на меня, который я закрывала очень много лет", – призналась Тина Кароль.

Но, несмотря на это, певица с удовольствием еще раз поехала бы на "Евровидение". Артистка даже намекнула, что может в будущем попытаться одержать победу на нацотборе. Тина Кароль отметила, что за эти годы очень сильно изменилась и ей есть что показать.

Тина Кароль шокировала подробностями своей поездки на "Евровидение-2006"

"В принципе, да (опять поехать на "Евровидение" – прим. ред.)! Это крутой драйв, тонус. Я знаю, что я могу, я знаю, что я другая. Я думаю, что у меня еще будет шанс", – добавила артистка.

Напомним, в этом году Украину на "Евровидении" представляли певицы alyona alyona и Jerry Heil. Они завоевали третье место, я победа досталась Швейцарии. Однако у певцов забрали награду. Недавно Nemo рассказали, как оказались без хрустального кубка.

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