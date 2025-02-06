Тина Кароль шокировала, как коллеги-артисты ее "топили": "Заказывали, покупали комментарии плохие"

Украинская певица Тина Кароль пожаловалась на отсутствие дружбы среди украинских артистов-коллег.

Исполнительница приоткрыла закулисы шоу-бизнеса. Знаменитость на канале М1 говорит, что посреди знаменитостей нет дружбы. В частности, артистка наблюдает за тем, как работают за границей. Все поддерживают друг друга: устраивают коллаборации, дают право на использование той или иной песни. Тем временем в Украине, по словам Кароль, такого нет. Певица вспомнила, как обращалась к коллегам с просьбой использовать фрагмент их песни, но получала отказы.

"Хочу сказать, что, если мы – музыканты – не будем как-то коллабиться, постоянно встречаться, как-то коллабиться... Даже авторство! В студии встретились, посидели, что-то придумали – бам, бенгер получился. Ведь так оно и существует. За границей, сколько я наблюдаю, они никогда не садятся. Они постоянно наваливают толпой. Сколько раз я обращалась: "Вот вы не против, если мы эту часть используем в нашей песне?". Не понимают, как это можно коллабиться. Вот пока что нет дружбы", - говорит артистка.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В Украине же, по словам Кароль, нет здоровой конкуренции среди звезд. Как утверждает артистка, коллеги вместо того, чтобы работать лучше на результат, "топят" друг друга – заказывают дизлайки и плохие комментарии под видеоработой. Исполнительница говорит, что неоднократно и сама сталкивалась с подобным, когда ее клип падал в рейтинге, ведь кто-то заказал ботов.

"Давайте конкурировать, но на результат, а не на то, чтобы друг друга валить. Заказать там тысячу дизлайков. Купить комментарии плохие. У меня столько раз клип падал в рейтинге... Я где-то еще слышала эту историю, у кого-то было, когда заказали дизлайки", — говорит артистка.

Напомним, недавно Тина Кароль поделилась личным. В частности, певица рассекретила свой вес, а также похвасталась стальным прессом.

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