Тина Кароль со стальным прессом в экстра-мини очаровала гибкостью на съемках клипа в теплице

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль

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Украинская певица Тина Кароль очаровала своей фигурой в клипе к новой песне "Балкони".

Название хита является отсылкой к одной из любимых фраз исполнительницы: "На обиженных балконы падают". Так, Тина мастерски превратила народную шутку в хит, который еще до релиза стал вирусным в TikTok. Звезда делится, что эта композиция "о выборе: обидеться или улыбнуться".

Съемки клипа проходили на территории тепличного комплекса - одного из крупнейших производителей роз в Украине с более чем 20 гектарами цветов. Подрезанная роза в видеоработе - символ того, что каждый раз, когда "любим, но мимо", мы обрезаем и собственные надежды и веру в искреннюю, наивную любовь.

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К слову, в кадре Тина продемонстрировала свою непревзойденную фигуру в экстра-мини от украинского бренда. Более того, к съемкам она готовилась, как к спортивному марафону, похудев на четыре килограмма. В течение недели Тина ежедневно тренировалась: 40 минут прыжков на скакалке и 15 минут в планке. Она также придерживалась собственной уникальной диеты, построенной по принципу контроля инсулинового индекса. Основным ее продуктом было настоящее украинское сало.

Напомним, недавно своим эффектным похудением делился ведущий Анатолий Анатолич. Впрочем, блогер Алексей Дурнев подколол его за резкую потерю веса и обвинил в использовании препаратов.