ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Тина Кароль спела легендарную "Шиншиллу" на украинском: как по-новому звучит песня

Артистка приступила к переводу старых хитов.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тина Кароль

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль перепела легендарную "Шиншилу" на украинском языке.

Исполнительница уже на протяжении 20 лет сияет на сцене. За это время артистка успела создать немало треков, которые беспрекословно стали хитами. Знаменитость решила к 20-летию песенной деятельности выпустить альбом "Любовь. Слезы. Манифест".

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

В пластинку войдут самые известные 33 композиции Тины Кароль. 13 треков из альбома ранее были русскоязычными. Однако знаменитость переосмыслила их и перевела на украинский. Певица делала не прямой перевод, а авторское осмысление.

Премьера альбома запланирована на 20 марта следующего года. А сейчас же артистка представила первый сингл с пластинки. В частности, исполнительница по-новому перепела хит 15-летней давности "Шиншила". Теперь композиция звучит на украинском. Также певица успела и представить новый клип, подчеркивающий ироничное настроение самой песни.

Напомним, недавно артист Виталий Козловский перепел свой хит 18-летней давности "Загадай". Певец просто очаровал новым звучанием.

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie