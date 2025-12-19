Тина Кароль спела легендарную "Шиншиллу" на украинском: как по-новому звучит песня

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль перепела легендарную "Шиншилу" на украинском языке.

Исполнительница уже на протяжении 20 лет сияет на сцене. За это время артистка успела создать немало треков, которые беспрекословно стали хитами. Знаменитость решила к 20-летию песенной деятельности выпустить альбом "Любовь. Слезы. Манифест".

В пластинку войдут самые известные 33 композиции Тины Кароль. 13 треков из альбома ранее были русскоязычными. Однако знаменитость переосмыслила их и перевела на украинский. Певица делала не прямой перевод, а авторское осмысление.

Премьера альбома запланирована на 20 марта следующего года. А сейчас же артистка представила первый сингл с пластинки. В частности, исполнительница по-новому перепела хит 15-летней давности "Шиншила". Теперь композиция звучит на украинском. Также певица успела и представить новый клип, подчеркивающий ироничное настроение самой песни.

