Тина Кароль спела с 15-летним сыном колядку в Карпатах и поздравила всех с Крещением Господним

Певица Тина Кароль с сыном Вениамином восхитила поклонников поздравлениям по случаю Крещения Господнего 2024.

Звезда вместе с Веней отдыхает в Карпатах. Семья катается на лыжах и посещает местные аутентичные места. В частности, в колоритном ролике, который Кароль разместила в своем фотоблоге, видны вертеп, традиционные дома, местные колядники и вкусная кухня.

А вот уже в конце ролика можно заметить, как 15-летний сын звезды подпевает звездной маме колядку "Нова радість стала".

Тина Кароль показала, как спела с сыном колядку

"С Крещением Господним! Очистить врагов с нашей земли и боль из нашей души!", - искренне поздравила Тина с праздником.

В свою очередь поклонники также принялись поздравлять семью в ответ и желать всего лучшего.

Христос крестится. Света и благодати!

Взаимно. С Крещением Господним. Божьей благодати

Тина, Веня, карпатские виды – услада для глаз

Наши традиции – это что-то очень особенное

Напомним, недавно Тина Кароль уже показывала, как проходит ее совместный отдых с сыном Вениамином. И делилась, как она босиком по снегу ходила на фоне живописных пейзажей.

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