Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тина Кароль спела с 15-летним сыном колядку в Карпатах и поздравила всех с Крещением Господним

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1269
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тина Кароль спела с 15-летним сыном колядку в Карпатах и поздравила всех с Крещением Господним

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка показала совместные кадры с верхушки заснеженных Карпат.

Певица Тина Кароль с сыном Вениамином восхитила поклонников поздравлениям по случаю Крещения Господнего 2024.

Звезда вместе с Веней отдыхает в Карпатах. Семья катается на лыжах и посещает местные аутентичные места. В частности, в колоритном ролике, который Кароль разместила в своем фотоблоге, видны вертеп, традиционные дома, местные колядники и вкусная кухня.

А вот уже в конце ролика можно заметить, как 15-летний сын звезды подпевает звездной маме колядку "Нова радість стала".

Тина Кароль показала, как спела с сыном колядку

Тина Кароль показала, как спела с сыном колядку

"С Крещением Господним! Очистить врагов с нашей земли и боль из нашей души!", - искренне поздравила Тина с праздником.

В свою очередь поклонники также принялись поздравлять семью в ответ и желать всего лучшего.

  • Христос крестится. Света и благодати!
  • Взаимно. С Крещением Господним. Божьей благодати
  • Тина, Веня, карпатские виды – услада для глаз
  • Наши традиции – это что-то очень особенное

Напомним, недавно Тина Кароль уже показывала, как проходит ее совместный отдых с сыном Вениамином. И делилась, как она босиком по снегу ходила на фоне живописных пейзажей.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1269
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация