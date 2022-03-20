Тина Кароль спела вместе с 7-летней Амелией, которая растрогала мир пением в бомбоубежище

Артистка встретилась с девочкой в Варшаве.

Певица Тина Кароль выступит сегодня, 20 марта, на самом масштабном концерте в истории Польши в поддержку Украины.

Его будут транслировать в 40 странах мира. В Украине его покажет телеканал ТЕТ.

Все 10 тысяч билетов уже раскуплены, а во время трансляции у зрителей будет возможность отправлять специальные SMS. Все средства, которые получится собрать, будут направлены на помощь Украине.

На концерте Тина споет в дуэте с 7-летней Амелией Анисович из Украины, чья история покорила все западные СМИ.

Тина встретилась с 7-летней Амелией через три недели войны в Украине. Амелия поехала в Варшаву вместе с бабушкой и больше всего ждет встречи со своей мамой. Амелия запомнилась украинцам своей верой и оптимизмом, она пела песни в киевском бомбоубежище, тем саым не давая ни себе, ни старшим паниковать. Эти трогательные ролики сразу облетели мировые СМИ.

Тина Кароль встретилась с известной на весь мир маленькой киевлянкой Амелией, певшей в бомбоубежище

О том, что в Варшаве ее ждет Тина Кароль, Амелия не знала. Встреча с кумиром – событие. Для Тины встреча с Амелией – потрясение, ведь мы видим первых детей войны.

"Во время встречи Амелия спросила меня: что такое судьба? Я ответила, что судьба – это то, как ты напишешь свою историю. Она ответила, что напишет только одно: я хочу быть живой. Растет целое поколение, которое когда-нибудь будет рассказывать, как они пережили войну, они будут помнить ее страх. Поддержать Амелию, совершить для нее чудо, - нужны были больше, чем слова. Я предложила ей спеть со мной в дуэте. Творчество, как ничто другое помогает справиться детям со стрессом", - сказала Тина Кароль.

Тина Король и Амелия

Уже сегодня Амелия выйдет со своим кумиром на одну сцену самого масштабного благотворительного концерта в истории Польши.

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