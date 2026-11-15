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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Тина Кароль спутала участника "Голоса країни-14" с Козловским: военный отблагодарил ей прозвищем

Четвертый выпуск «Голоса країни-14» стартовал с изрядной химии между военным Нацгвардии и звездным наставником.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тина Кароль, Голос країни-14

Тина Кароль, Голос країни-14

Новый выпуск «Голоса країни-14» феерически открыл военнослужащий Национальной гвардии Украины Артем Ткаченко, неожиданно заставивший Тину Кароль пуститься в пляс.

Так, тренер 14-го сезона «Голоса країни» Тина Кароль уже с первых секунд развернула кресло во время исполнения участником хита Виталия Козловского «Пінаколада». Более того, сначала звезда даже спутала голос мужчины с пением своего коллеги и в шутку воскликнула его имя. Однако, увидев на сцене 35-летнего Артема, тренер не сдержала улыбки и начала танцевать под его вспыльчивое выступление.

Артем служит в Нацгвардии делопроизводителем, а его позывной «Артист». Несмотря на службу, он не оставляет свою давнюю любовь к музыке. На сцене шоу военный также развернул кресла Натальи Могилевской и MONATIK. В свою очередь Артем Пивоваров также не остался остронь. Военный вспомнил их знакомство на одном из концертов в метро. Тогда певец пообещал мужчине, что они еще увидятся, и эта встреча все же состоялась.

Тина Кароль

Тина Кароль

Особенно трогательным моментом стало совместное выступление Артема и Пивоварова с песней “Думи” под гитару. Их дуэт довел зал до мурашек: зрители достали фонарики, а тренеры не жалели аплодисментов и выкрикивали «браво».

В итоге Ткаченко выбрал команду Тины Кароль, объяснив решение особой синергией и тем, что она развернулась первой. Для наставницы он даже придумал забавное прозвище — «Тинаколадка». А звездная тренер в ответ смущенно засмеялась и предложила сделать совместное селфи для Нацгвардии.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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