Тина Кароль стала членом жюри престижной премии "Грэмми" и будет выбирать победителей

Украинская певица Тина Кароль стала одним из членов жюри престижной музыкальной премии "Грэмми".

Исполнительница вошла в список голосующих музыкальных судей, которые смогут выбрать победителя. В этом году в Национальную академию искусства и науки звукозаписи США присоединились 3700 музыкантов из разных уголков мира и только 2800 из них будут иметь право голоса во время отбора.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Радостной новостью о своем присоединении к команде жюри "Грэмми" Кароль поделилась на своей странице в Instagram. Звезда заметила, что для нее это большая честь.

"Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью "Грэмми" в качестве члена жюри с правом голоса", — написала Тина.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что Тина Кароль не единственная украинка, вошедшая в судейскую команду премии. В 2021 году к "Грэмми" присоединилась певица Асия Ахат. Ранее она рассказывала, что попавшие в состав жюри не так просто – для этого артист должен получить рекомендацию от действующих судей.

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