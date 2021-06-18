Тина Кароль стала на сидение мотоцикла, несущегося на скорости

Артистка поразила опасным трюком.

Популярная певица Тина Кароль продолжает подготовку к грандиозному фестивалю Atlas Weekend. Звезда станет хедлайнером первых двух дней фестиваля.

Поэтому, чтобы поразить публику, Тина репетирует шоу-номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины по стантрайдингу — Андрея Главни. Так, для исполнения одной из песен артистка должна стать на сидение мотоцикла, несущегося на скорости.

Поразит певица и водным шоу-номером во время которого на сцене будет бурлить настоящий водопад. Стоит отметить, что такая технология визуальных спецэффектов еще не применялась в Украине.

Напомним, на днях Тина Кароль прилетела в Казахстан для рекламы своего альбома "Красиво". Там ее застали на главном базаре в наряде из летней коллекции Louis Vuitton.

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