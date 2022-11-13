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Тина Кароль трогательно спела в дуэте с участником "Голосу країни-12" из Казахстана

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
144
Время на прочтение
2 мин
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Тина Кароль трогательно спела в дуэте с участником "Голосу країни-12" из Казахстана

Тина Кароль и Димаш Даулетов

Они вместе спели трек певицы "Намалюю тобі зорі".

Последним в "Нокаутах" выступил участник "Голосу країни-12" из Казахстана – Димаш Даулетов.

Для своего номера он выбрал трек любимой певицы Тины Кароль – "Намалюю тобі зорі". Димаш пел на украинском языке прямо перед своей кумиркой.

Димаш Даулетов / © пресс-служба канала
Димаш Даулетов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Для меня большая честь петь на украинском "Голосі". Я очень рад, что на этом этапе я смогу спеть на украинском языке из репертуара любимой певицы Тины Кароль. В очередной раз хочу поддержать украинцев и пожелать им мирного неба над головой", — отметил Димаш.

Тина Кароль была невероятно ошеломлена номером участника. Она пожелала юноше добиться большой карьеры. В то же время исполнительница даже захотела спеть вместе с участником. Так что они в дуэте исполнить трек "Намалюю тобі зорі".

Тина Кароль и Димаш Даулетов / ©
Тина Кароль и Димаш Даулетов

"Мне очень приятно. Вы очень музыкальный. Вы очень чисто поете, очень осторожно. Это редкость. Вам желаю большой карьеры и своих таких песен, которые будут вдохновлять вокалистов и просто обычных людей", — отметила Тина.

Оля Полякова не могла определиться, что ей делать. У нее ведь в креслах уже сидели мощные исполнители. Впрочем, после размышлений тренер посадила подопечного на первое место. В результате шоу покинула Мария Сур.

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Дата публикации
Просмотры
144
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