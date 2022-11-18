Тина Кароль тронула до слез кадрами встречи с детьми-сиротами, эвакуированными из Краматорска

Украинская певица Тина Кароль встретилась с украинскими детьми-сиротами в Берне, Швейцария, куда их удалось эвакуировать из Краматорска буквально из-под обстрелов российского врага.

Встреча состоялась при содействии Посольства Украины в Швейцарии. Общение с детьми и проведенное с ними время растрогалоТину, всколыхнуло эмоции:

"Увидев сегодня детей-сирот (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого вопроса: "А как ты?". Мы заполняли анкету, как в школе когда-то: имя, фамилия, сколько лет, день рождения, любимое животное, любимое блюдо, хобби, пожелания. Мой ответ был таким: Тина Кароль, 25.01, люблю кошек и картошку фри, хобби: мечтать, желание: настоящих друзей", — написала певица в своем Telegram-канале.

Исполнительница была ошеломлена тем, как Швейцария встретила и приняла украинских детей. Дружественная страна предоставила специальное помещение, где дети живут, маленькие украинцы пошли в школу, им предоставили все необходимое для обучения и пребывания в Швейцарии.

"Наша встреча сразу началась с песен: с Гимна Украины и "Україна – це ти", "Щедрик", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Ніч яка місячна". Я была ошеломлена тем, что дети так много знают украинских песен да еще и колядок. Мы рисовали вместе, пели вместе, общались и делились друг с другом надеждой, мечтали о победе Украины. И эта победа обязательно близко! Ради наших детей, ради будущих поколений и нашим моральным долгом перед ними", — сказала Кароль.

Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль

История о 50 детях-сиротах из Краматорского центра социально-психологической реабилитации детей, которых из-за развязанной россиянами войны эвакуировали сначала в Ивано-Франковск, а потом вплоть до самой Швейцарии, помнит вся страна. В первую очередь из-за щемящего сообщения об истории этих детей, которое разместила на своей странице в соцсети первая леди Елена Зеленская.

"Кого-то из этих детей покинули сразу после рождения. Даже больше – принесли под дверь больницы! Кого-то забрали от неблагополучных родителей. Все они – сироты, если не юридически, то фактически. К тому же почти все имеют ту или иную инвалидность. И вот – война. Трудно эвакуировать даже одного ребенка, а здесь пришлось спасать целый детский дом", — говорит Елена Зеленская.

Все эти дети в возрасте от 4 до 16 лет – лишены родительской опеки или сироты. Процедура усыновления на время боевых действий приостановлена по действующему законодательству Украины.

Напомним, недавно Тина Кароль навестила в больнице спасательницу, которая была ранена российской ракетой.

Читайте также: