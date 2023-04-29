Тина Кароль удалила свой новый клип "Honey & МЕД", к которому причастны россияне

Украинская певица Тина Кароль после скандала, разгоревшегося вокруг ее нового клипа "Honey & МЕД", приняла серьезное решение.

Так, сегодня утром в студии "Сніданку з 1+1" исполнительница официально выступила с заявлением, что удаляет клип на песню "Honey & МЕД" из Сети.

"Я удаляю этот клип. Это дорого для меня. Это больно для меня. Но мы не имеем права себе позволить, чтобы даже так, косвенно появлялись такие нарративы. Я не хочу. Для меня моя репутация – это вся моя жизнь. Я пою и работаю в этой стране и для меня война началась в 2014 году. Я люблю это государство и уже давно поставила национальные интересы выше своих. Мне просто самой противно, что в моей работе есть эти люди", — сказала Кароль.

Также исполнительница поделилась, что не просто так выпустила видео на авторский трек "Honey & МЕД" именно 28 апреля – в годовщину смерти своего мужа, умершего 10 лет назад продюсера Евгения Огира. По словам Тины, она посвятила эту песню ему, а клип полон символизмов.

Тина Кароль, кадр из клипа "Honey & МЕД"

Тина Кароль, кадр из клипа "Honey & МЕД"

Тина Кароль, кадр из клипа "Honey & МЕД"

Кароль не скрывает, что ей тяжело далось решение удалить видео: "Мне сложно. Ничего страшного. Будет другой клип. Это дорого, это неприятно и это касалось любви моей жизни", — добавила артистка.

Напомним, 28 апреля Тина Кароль выпустила клип на новую украинско-английскую композицию "Honey & МЕД", которую написала сама. Над видео работала команда украинского режиссера Генри Липатова, у которого есть своя компания Beverly.films в Америке. Когда же состоялась премьера клипа, Кароль узнала, что к видео также имеют отношение россияне, работающие в компании Липатова. Кароль призналась, что не знала всех, кто работал над видео. После скандала артистка записала видеообращение с объяснениями.

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