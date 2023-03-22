Тина Кароль удивила грустными фото и заговорила о своем страхе

Украинская певица Тина Кароль поделилась со поклонниками своими переживаниями.

В своем Telegram-канале знаменитость опубликовала снимки, на которых предстала с грустным выражением лица. В частности, исполнительница сделала селфи в зеркале.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Как призналась артистка, ее мучают переживания, а печаль не проходит. По словам Кароль, ей кажется грусть – это второе я, а этого знаменитость очень сильно боится.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Отражение, все ли в нем ок? Не проходит печаль. Я стараюсь, да еще щемит. Может грусть это мое второе я, а я его боюсь", — поделилась переживаниями артистка.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

В комментариях под постом поклонники Кароль не оставили ее в одиночестве. Они поддержали своего кумира и написали ей немало теплых слов: "держитесь, мы рядом всегда", "есть люди, которые с радостью разделят вашу печаль", "все будет хорошо, солнышко".

Напомним, недавно Тина Кароль впервые призналась, где находилась в день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Также знаменитость поделилась, как из-за войны изменилась ее жизнь.

Читайте также: