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Тина Кароль удивила грустными фото и заговорила о своем страхе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
451
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль удивила грустными фото и заговорила о своем страхе

Тина Кароль

Артистка призналась, чего боится.

Украинская певица Тина Кароль поделилась со поклонниками своими переживаниями.

В своем Telegram-канале знаменитость опубликовала снимки, на которых предстала с грустным выражением лица. В частности, исполнительница сделала селфи в зеркале.

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Как призналась артистка, ее мучают переживания, а печаль не проходит. По словам Кароль, ей кажется грусть – это второе я, а этого знаменитость очень сильно боится.

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Отражение, все ли в нем ок? Не проходит печаль. Я стараюсь, да еще щемит. Может грусть это мое второе я, а я его боюсь", — поделилась переживаниями артистка.

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

В комментариях под постом поклонники Кароль не оставили ее в одиночестве. Они поддержали своего кумира и написали ей немало теплых слов: "держитесь, мы рядом всегда", "есть люди, которые с радостью разделят вашу печаль", "все будет хорошо, солнышко".

Напомним, недавно Тина Кароль впервые призналась, где находилась в день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Также знаменитость поделилась, как из-за войны изменилась ее жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
451
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