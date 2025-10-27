Тина Кароль удивила, почему отправила сына в Англию: "Я бы не выгребла ту жизнь, если бы так не поступила"

Тина Кароль с сыном Вениамином / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала о своем непростом решении отправить сына Вениамина в Англию, когда ему было всего восемь лет.

Несмотря на осуждение со стороны общества и даже близких, артистка уверена, что поступила правильно. По словам исполнительницы, после смерти мужа, продюсера Евгения Огира, все пытались чрезмерно опекать мальчика. Тина же боялась, что сын вырастет в "тепличных условиях", поэтому решила обеспечить ему самостоятельность и нормальное детство без покрова звездной мамы.

"Я бы не выгребла ту жизнь, если бы так не поступила. Чтобы "нюней" он не вырос, чтобы не было этого, что бабушки рядом и все приносят. Это надо было преодолеть", — объяснила 40-летняя певица в интервью Анне Хаустовой.

Кароль вспомнила, что тогда все осуждали ее за этот шаг, упрекали, что она "бросила ребенка". Но артистка отмечает, что постоянно виделась с сыном и часто летала к нему. Знаменитость добавила, что для Вениамина она сознательно выбрала семью украинцев, чтобы сын рос в знакомой и безопасной среде среде.

Сейчас 16-летний Вениамин учится в колледже по направлениям экономика, политология и бизнес, а в свободное время увлекается футболом. Звезда отмечает, что парень сам выбрал техническое направление, однако звездная мама все равно подчеркивала, чтобы парень не пошел в музыкальную отрасль.

Напомним, недавно Тина Кароль растрогала Сеть откровенным признанием о своем самом болезненном переживании — смерти мужа Евгения Огира. После многих лет молчания певица впервые открыто заговорила о потере, поддержав женщину, которая также потеряла возлюбленного на войне.