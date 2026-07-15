Тина Кароль удивила, почему после смерти мужа осталась одинокой: "Я могу любить"

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

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Украинская певица Тина Кароль удивила признанием, почему после смерти мужа осталась одинокой.

На YouTube-канале «Насправді МАХ» исполнительница высказалась о своей личной жизни. Артистка говорит, что ее сердце вообще-то занято, правда, творчеством. Кроме того, Тина Кароль и может влюбиться, но не рассказать об этом. Эти чувства ее потом вдохновляют на создание песен.

«Сердце Тины Кароль занято творчеством всегда. Но если говорить обо мне как девушке, я как творческая личность всегда влюбляюсь в личности. То есть меня поражают таланты людей разных направлений. Это и подпитывает мое творчество. Вечная влюбленность в таланты. Я могу любить и не сказать об этом, но это будет инструментом моего написания», — говорит артистка.

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Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Что же касается ее одиночества, то Тина Кароль удивила, что пока что выбирает для себя такую судьбу, поскольку «так безопаснее»: «Почему одинока — потому что пока так безопаснее».

Отметим, Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром, от которого родила сына Вениамина. К сожалению, муж артистки умер в апреле 2013 года от рака желудка. С тех пор у певицы не было отношений.

Напомним, недавно Тина Кароль высказалась о 17-летнем сыне. Артистка заговорила о профессии Вениамина и его личной жизни.

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