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Тина Кароль удивила взрослым видом сына, который похож на Евгения Огира, как две капли воды

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2206
Время на прочтение
2 мин
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Тина Кароль удивила взрослым видом сына, который похож на Евгения Огира, как две капли воды

Тина Кароль с сыном повторили архивное фото / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка повторила фотографию с сыном, которую когда-то сделала вместе с мужем.

Украинская певица Тина Кароль показала редкие кадры с 14-летним сыном-копией Евгения Огира и трогательно обратилась к покойному мужу.

В семье артистки 14 августа мог бы быть праздник. Евгению Огиру могло бы исполниться 43 года. Но мужа исполнительницы стало в 2013 году. Поэтому в этот день знаменитость посвятила пост в Instagram Евгению Огиру.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка опубликовала кадры с их 14-летним сыном и удивила, настолько юноша похож на своего отца. Вениамин не только внешне похож на Евгения Огира, но также и поведением. Кароль говорит, что сын так же шутит, как и покойный муж, а она ведется на его шутки.

Сын Тины Кароль и Евгения Огира / © instagram.com/tina_karol
Сын Тины Кароль и Евгения Огира / Фото: instagram.com/tina_karol

"Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа. Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой, в нашей памяти и сердце… Смотри, он очень похож на тебя, разыгрывает меня так же как и ты, а я верю всем вашим шуткам… Этот день – день твоего духа и мудрости… Примером быть невозможно, а ориентиром можно. Навсегда вместе", — обратилась к покойному мужу Кароль.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, исполнительница повторила архивный снимок, на котором позировал ее муж, сложа руки, а она тем временем прижималась к его плечу. Кароль сделала такое же фото только вместе со своим сыном.

Тина Кароль с сыном повторили архивное фото / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с сыном повторили архивное фото / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, мужа Тины Кароль – Евгения Огира – не стало 28 апреля 2013 года. Жизнь 33-летнего продюсера забрал рак желудка. У них с Тиной Кароль есть сын общий сын, который родился 18 ноября 2008 года. Юноша с каждым годом взросления становится все более похожим на отца.

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Дата публикации
Просмотры
2206
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