Тина Кароль удивила заявлением о своих коллегах-звездах: "У меня нет друзей"

Тина Кароль

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Украинская певица Тина Кароль неожиданно заявила, что у нее нет друзей в шоу-бизнесе.

Об этом артистка откровенно рассказала во время встречи со студентами КНУ им. Т. Шевченко. Более того, исполнительница еще и сама выбрала придерживаться этого правила - ни с кем не сближаться. По словам знаменитости, знакомые у нее есть, а вот друзей - нет.

Тина Кароль убеждена, что успеха можно достичь только благодаря одиночеству. Кроме того, звезда не переживает, что кто-то будет распространять ее личную информацию. Также у певицы есть время, которое она может посвятить собственному развитию.

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Тина Кароль

"Я очень одинока в этой индустрии. Пришлось убить дружбу, призыв видеть в людях добро и дружить. Это я себе запретила. У меня нет друзей. У меня есть знакомые. Если спросить, как я провожу вечер, - сама. Тогда никто не сеет информацией, что я делаю, и больше появилось времени на самопознание, на расширение кругозора, на чтение книг и так далее. Честно скажу, что успех - это одиночество", - отметила артистка.

Напомним, недавно Тина Кароль показывала, как выглядела в начале карьеры. На архивных фото исполнительницу просто не узнать.