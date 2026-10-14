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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Тина Кароль увидела "знак" от покойного мужа с того света: фаны растрогались от увиденного

Во время концерта звезда прервала выступление из-за неожиданного гостя, залетевшего на сцену.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тина Кароль и Евгений Огир

Тина Кароль и Евгений Огир

Украинская певица Тина Кароль заметила необычного гостя во время песни о покойном муже Евгении Огире «Закрили твої очі».

Так, звезда удивила зрителей неожиданным моментом на концерте в Полтаве. Во время исполнения песни, посвященной покойному мужу, к артисте на сцену залетело что-то похожее на птицу или летучую мышь.

Фаны из зала успели снять этот чувственный момент и опубликовали в TikTok, в частности юзер boiko_yuliia. Кадры привлекли внимание пользователей не только из-за неожиданного появления животного, но и из-за звучавшей в зале композиции.

Речь идет о песне «Закрили твої очі», в которой певица передает тоску за любимым человеком, «жизнь с надеждой» снова встретиться с ним «может, во сне». Поэтому часть зрителей восприняла появление животного как символический момент и вспомнила о муже артистки в комментариях.

При этом сама шокированная Кароль на мгновение прервала пение, протянула руку и следила за полетом неожиданного гостя. Потом она удивленно посмотрела на поклонников, улыбнулась и покачала головой. После этого растроганный зал зааплодировал.

К слову, муж певицы Евгений Огир умер 28 апреля 2013 г. после борьбы с онкологическим заболеванием. На тот момент Тине Кароль было 27 лет, а их сыну Вениамину — всего несколько лет. После потери мужа певица продолжила творческую деятельность, в частности, посвятила покойному возлюбленному несколько песен, и воспитывает ребенка своими силами.

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