Тина Кароль в брючном костюме на каблуке ошеломила своей растяжкой

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников кадрами со своими танцами.

В своем профиле в Instagram знаменитость поделилась видео под свою песню Honey&Med. В ролике Кароль в брючном костюме с жилеткой и на высоком каблуке продемонстрировала фанам, как готовится к выступлению.

Перед концертом певица тщательно отрабатывает все движения, чтобы номер выглядел безупречно. Да, в своем танце Тина похвасталась просто непревзойденной растяжкой – звезда с легкостью подняла ногу выше головы.

Поклонники были просто в восторге от способностей певицы и наделали ей комплиментов: "Королева украинской сцены", "Какая красавица", "Зажигательная", "Шикарная", "Тина снова устроила пожар".

Напомним, что на днях Тина Кароль очаровала редким фото со своим отцом.

Читайте также: