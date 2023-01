Тина Кароль в день своего 38-летия показалась в свитере и колготах с надписью ВСУ

Сегодня, 25 января, день рождения отмечает украинская певица Тина Кароль.

Звезде исполнилось 38 лет. В этот день Кароль вместе с украинским брендом One by One представила свою первую коллекцию одежды, которую разрабатывала пол года.

Цель артистки – собрать деньги для украинских защитниц. Средства, полученные от продажи коллекции Tina Karol x One by One, будут переданы на закупку термоодежды для женщин, служащих в ВСУ.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В линейку вошли трикотажные костюмы и платья, кардиганы, на которых изображен принт из аббревиатуры ВСУ, а также трендовые балаклавы, джинсовая макси юбка и многое другое. Присутствует в коллекции и настоящая фэшн визитка от Тины – женские колготки, с принтом "ВСУ".

"В свой день рождения самым главным подарком было бы для меня сделать большое, искреннее дело для наших защитниц в ВСУ. Поэтому, покупая себе в подарок любую вещь из коллекции — вы делаете возможным закупку спец вещей на фронт для наших защитниц. Защищаем страну и защищаем друг друга вместе! Мы украинцы разные, но за этот тяжелый год стали единым целым, дышим в унисон, сплоченно идем к целям, и творим одну историю вместе", — говорит Тина Кароль.

Напомним, на днях Тина Кароль призналась, что ее благотворительный фонд в сотрудничестве с главой Rakuten Group и мессенджером Viber Микки Микитани передал Украине 500 генераторов. Все приборы уже доставлены в соответствующие украинские города, энергосистема которых больше всего пострадала от российских обстрелов.

