Тина Кароль в День влюбленных очаровала дуэтом из SadSvit и довела до мурашек мистическим клипом

Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных артисты Тина Кароль и SadSvit представили совместный трек "МИ".

Создавать хит звезда взялась с молодым исполнителем, набирающим обороты в украинском шоу-бизнесе. Украинский инди-поп и постпанк исполнитель SadSvit выпустил альбомы "Cassette", "Цвіт магнолії" та "Неонова мрія", где соединил нежную меланхолию с глубокими смыслами.

Тина Кароль и SadSvit / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Пока его музыка набирает миллионные прослушивания, Тина Кароль также выразила свою приверженность и раскрыла смысл их дуэта:

"SadSvit – действительно новое открытие и вдохновение украинской музыки. Хочу, чтобы его творчество запечатлелось в песенности Украины, как особое явление. Наш дуэт как антиутопия: пока живая любовь – живая планета", — отметила певица.

В свою очередь, SadSvit отмечает, что эта песня для каждого станет поводом к размышлению:

"Песня "МИ" – не просто музыкальная композиция, а целая симфония, напоминающая: даже если весь мир исчезнет, остается "мы". И каждый слушатель находит в этом "мы" что-то свое – что-то резонирующее с его душой", – говорит SadSvit.

Вместе с релизом песни на всех стриминговых платформах состоялась премьера клипа на YouTube. Живые записи скрипок и гитар придают треку подлинности и глубины, создавая неповторимый звуковой ландшафт. В клипе использована техника цианотипии – сложный аналоговый процесс, позволяющий буквально почувствовать каждый кадр.

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