Тина Кароль в дерзкой фотосессии приспустила джинсы и посветила обнаженным животом

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой соблазнительной фотосессией.

На черно-белых снимках, автором которых выступил фотограф Michael Fedorak, Тина предстала без макияжа. Звезда позирует в белом топе, джансах и свитшоте. Во время съемок исполнительница продемонстрировала свою невероятную растяжку, мило улыбалась на стуле, а также дерзко приспустила джинсы, взбудоражив воображение поклонников.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, артистка сделала и смешные кадры. Как вот снялась со свитшотом, разместив его на голове. При этом Тина задумчиво смотрит вдаль.

"Творец во мне!" – коротко подписала фотографии певица.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Подписчики фотоблога звезды не сдержали своего восторга от увиденных фотографий и наделали звезде комплиментов:

Когда вы улыбаетесь – весь мир, кажется, замирает

Такая красивая и настоящая. Невероятная!

Сексуальность и нежность одновременно

Женщина со временем становится еще красивее. Это о вас точно

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тину Кароль застали прямо посреди улицы во Львове, где она гуляла. Артистка рассказала, сколько стоит ее повседневная одежда.

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