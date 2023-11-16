Тина Кароль в дерзкой фотосессии приспустила джинсы и посветила обнаженным животом

Артистка снялась в атмосферной фотосессии.
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой соблазнительной фотосессией.
На черно-белых снимках, автором которых выступил фотограф Michael Fedorak, Тина предстала без макияжа. Звезда позирует в белом топе, джансах и свитшоте. Во время съемок исполнительница продемонстрировала свою невероятную растяжку, мило улыбалась на стуле, а также дерзко приспустила джинсы, взбудоражив воображение поклонников.
Кроме того, артистка сделала и смешные кадры. Как вот снялась со свитшотом, разместив его на голове. При этом Тина задумчиво смотрит вдаль.
"Творец во мне!" – коротко подписала фотографии певица.
Подписчики фотоблога звезды не сдержали своего восторга от увиденных фотографий и наделали звезде комплиментов:
- Когда вы улыбаетесь – весь мир, кажется, замирает
- Такая красивая и настоящая. Невероятная!
- Сексуальность и нежность одновременно
- Женщина со временем становится еще красивее. Это о вас точно
Напомним, недавно Тину Кароль застали прямо посреди улицы во Львове, где она гуляла. Артистка рассказала, сколько стоит ее повседневная одежда.
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