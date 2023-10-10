Тина Кароль в эмоциональном фильме показала, как проходят концерты во время войны

Украинская певица Тина Кароль представила документальный мини-фильм, где показала, как во время войны проходят концерты.

В частности, исполнительница хотела продемонстрировать, как музыка в трудные времена объединяет людей, становится опорой и дарит надежду на светлое будущее.

Документальная лента ориентирована на зарубежного зрителя. Таким образом, Тина Кароль хочет привлечь внимание к украинским реалиям настоящего и культуры в Украине в целом. Кроме того, артистка показала, как война влияет на смыслы и ценности.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Этот концерт не о слезах и отчаянии. Этот концерт о жизни и уважении, о вере, силе духа и характере. Этот концерт, конечно, проходит в военное время. Сложно, потому что ты не спишь по ночам, сирены, тревоги. Все на нервах, боимся, что делать, когда есть угроза атаки. В то же время ты видишь, как жизнь продолжается и люди смело держатся крепко", — поделилась Тина Кароль.

В документальный фильм вошли кадры из концертного зала Чернигова, который российские оккупанты обстреляли ракетами и разрушили через два дня после того, как там выступила Тина Кароль.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Была очень сложная ночь с сиренами... Открыли новостную ленту, увидели ракетный удар по Чернигову... Центр города, где мы только что были. Я шла в театр пешком, потому что я люблю перед выступлением прогуливаться к площадкам пешком, люблю смотреть на город, вдохновляться. …Еще позавчера я рассматривала, как люди фотографируются в парке, и именно в этот парк прилетела ракета", — вспомнила исполнительница.

В фильме можно заметить, что не всегда выступление идет по плану. В частности, часто приходится и артистам, и зрителям прятаться в бомбоубежищах из-за враждебных действий страны-агрессора России. В укрытии особенно чувствуется, как все нервничают, но в то же время надеются на лучшее.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Очень сложное время, держимся друг за друга и за каждую светлую эмоцию, как за соломинку. Я не "толстокожая". Болит за всех, держаться сложно. Сложно, но держимся. Я никогда не считала, что "закулисье" нужно демонстрировать. Но сейчас все другое. Этот фильм создан, чтобы видел и был сердцем с нами зритель, который не знает о нас много. Он живет своей размеренной жизнью и где-то, в новостях, слышит об Украине. Хочу показать нас такими, как есть: мужественными, сильными, дружественными и нуждающимся в поддержке и защите. Верю в каждого из нас. Все будет Украина!" – отметила певица.

Напомним, недавно Тина Кароль намекнула, что вскоре порадует поклонников новой песней. Артистка показалась в студии звукозаписи.

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