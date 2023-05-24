Тина Кароль в эпатажном бра-конусе, как у Мадонны в 90-е, взбудоражила воображение фанов

Украинская певица Тина Кароль не перестает интриговать поклонников смелыми образами.

В этот раз артистка на странице в Instagram поделилась новой серией снимков из недавней фотосессии, которой эпатировала фанатов. Автором фотокадров выступила Yana Yatsuk.

На фото исполнительница позирует в легендарном бра-конусе на груди от французского модельера Жана-Поля Готье. Образ Кароль дополнила широкими расстегнутыми брюками, распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/yanayatsuk

Тина Кароль / Фото: instagram.com/yanayatsuk

Тина Кароль / Фото: instagram.com/yanayatsuk

Поклонники не стали скрывать своего восторга от фотографий: "кайф для глаз", "невероятная", "красавица".

Тина Кароль / Фото: instagram.com/yanayatsuk

Тина Кароль / Фото: instagram.com/yanayatsuk

Отметим, что в таком же бра, разработанном Жаном-Полем Готье, эпатажная Мадонна в 1990 году появилась во время своего мирового тура Blond Ambition и тогда произвела фурор.

Мадонна в бра-конусе от Жана-Поля Готье в 1990 году / Фото: Associated Press

Напомним, на днях Тина Кароль похвасталась, что готовит к выпуску новый музыкальный материал в соавторстве с легендарным американским композитором Даян Уоррен. В свое время Уоррен создала хиты для Уитни Хьюстон, Селин Дион, Тины Тернер, Шер, Леди Гаги, Scorpions и Aerosmith.

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