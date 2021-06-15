Тина Кароль в годовщину брака с покойным мужем растрогала видео с их кольцами

15 июня певица и Евгений Огир отпраздновали бы 13 годовщину брака.

Певица Тина Кароль растрогала фанатов личным видео.

Так, 15 июня, звезда отпраздновала бы 13 годовщину брака со своим мужем, продюсером Евгением Огиром, который умер в 2013 году. Жизнь любимого забрал рак желудка. В Instagram-stories артистка опубликовала щемящий ролик, на котором возникла с их кольцами на шее. Видео также поделился официальный фан-клуб исполнительницы.

"Мы вместе в небе и на земле", — написала звезда.

Тронуты пользователи отметили в комментариях, что это пример настоящей любви.

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Напомним, Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. Через несколько месяцев певица родила мужу первенца Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля в 2013-м муж Тины Кароль умер. Его не стало на 33 году жизни.

Недавно звезда показала талисман, который носит с собой в память о покойном муже. Также артистка показала, что носит в своей сумочке.

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