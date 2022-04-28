Тина Кароль в годовщину смерти мужа показала его архивное фото с крошечным сыном

Тина Кароль в годовщину смерти мужа показала его архивное фото с крошечным сыном

Украинская певица Тина Кароль сегодня, 28 апреля, в годовщину смерти своего мужа Евгения Огира обратилась к нему.

Ежегодно артистка посвящает любимому отдельное сторис. В этом году в своем Instagram Кароль запостила архивный снимок, на котором изображена вместе с Евгением, который держит на руках их новорожденного сына Вениамина.

"Я приняла этот мир. Защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана. Извини", — прокомментировала фотографию Тина.

instagram.com/tina_karol

Как известно, в 2013 году муж и продюсер певицы Тины Кароль Евгений Огир скончался после продолжительной борьбы с раком желудка. 28 апреля 2022 года исполняется девять лет, как мужчина ушел из жизни. У Тины есть сын от Евгения, Вениамин Огир, которому уже 13 лет. Мальчик живет и учится в Великобритании.

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