Тина Кароль в голубом костюме с министром Ткаченко представила проект "Молода кров"

Проект создали при информационной поддержке Министерства культуры.

Украинская певица Тина Кароль сегодня утром в студии "Сніданку з 1+1" официально представила свой альбом дуэтов "Молода кров".

Громкая премьера состоялась к 30-летию Дня Независимости Украины. Проект создали при информационной поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и канала 1+1, поэтому в студии "Сніданку" также побывал и министр культуры Александр Ткаченко.

Трек "Зірочка" в дуэте с группой KAZKA стал первым в новом украиноязычном альбоме. Кроме KAZKA участниками проекта стали Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Дима Зезюлин из группы LATEXFAUNA, "СамНаСам". Коллаборации подарят слушателю еще больше качественной украинской музыки и откроют новые имена.

Тина Кароль и Александр Ткаченко рассказали об идее проекта "Молодая кровь" и представили участников

Интересно, что Ткаченко рассказал, какие песни ему из "Молодої крові" понравились больше всего, это Wellboy, Alina Pash, LATEXFAUNA и KAZKA. В свою очередь, певица добавила, что новый проект "Молода кров" только начало:

"Я верю, что будет "Молодая кровь 2", и "Молодая кровь 3". На сегодня это наш маленький старт и маленькие амбициозные планы. Мы все вспоминаем в День независимости прошлое, настоящее, а хочется уже сейчас писать будущую историю. Делать это вместе, поддерживая друг друга", — отметила артистка.

Напомним, не так давно Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен. Полученные средства Тина Кароль передала на развитие своего музыкального проекта "Молода кров".

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