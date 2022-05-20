Тина Кароль в Каннах в платье-вышиванке выступила на благотворительном вечере "Золотого глобуса"

Тина Кароль в Каннах в платье-вышиванке выступила на благотворительном вечере "Золотого глобуса"

19 мая на 75-м Каннском кинофестивале с участием Тины Кароль состоялся благотворительный вечер в поддержку киноиндустрии Украины.

Специальным гостем благотворительного вечера "Золотого глобуса" стала Тина Кароль, певица исполнила свой хит "Намалюю тобі зорі".

"Война — это не блокбастер, это дерзкий беспредел, целью которого является уничтожение нации. Но благодаря мужеству украинского народа, мощной украинской армии, поддержке всего мира в целом и каждого человека отдельно — Украина победит и станет самой мощной страной Европы", — сказала Тина Кароль после своего выступления.

В рамках вечера собрали средства в фонд ICFR в поддержку украинских кинематографистов, а также в фонд DOCU DAYS UA в поддержку киносообщества Украины.

"С 75-м Каннским кинофестивалем и будущим 80-м "Золотым глобусом" мы имеем честь поддержать киносообщество Украины. Нашими общими усилиями мы имеем цель послать мощный месседж мировой индустрии кино и СМИ, чтобы они продолжали объединяться вокруг Украины и продолжали делать свой вклад любым способом сохранить Украину свободной и демократической", – сказала Хелен Хене, президент HFPA, которая проводит ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус".

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