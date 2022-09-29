Тина Кароль в колготах со стрелками и в пиджаке снялась в откровенной фотосессии

Не так давно Тина Кароль выпустила клип на трек "Вільні.Нескорені", а теперь исполнительница подготовила фанам еще один сюрприз.

Артистка представила англоязычную версию своего хита "Скандал" и новый альбом.

К нему звезда снялась в дерзкой фотосессии. На странице в Instagram Кароль поделилась серией черно-белых снимков, сделанных в студии.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

На фото Тина позирует, сидя на стуле, в колготах со стрелками, топе и в удлиненном пиджаке. Эффектный образ артистки завершают туфли-лодочки. "Наконец-то вышел альбом. Вы можете послушать его на всех стриминговых платформах. Жду ваших отзывов. Спасибо моему гению и другу Аркадию Александрову за написание вместе того, что мы любим", — подписала Тина на английском кадры.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

В свою очередь, поклонники выразили восхищение луком Кароль и надежду услышать "Скандал" и на украинском: "непревзойденная", "как можно быть такой красивой", "какие ножки", "мы очень ждали нового альбома".

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль дала свое первое с начала полномасштабной войны интервью и пообщалась с журналистами "Голоса Америки". В частности, артистка призналась, что будет делать со своими русскоязычными песнями.

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