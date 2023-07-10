Тина Кароль в коротеньком топе и облегающих брюках повыгиналась на камеру

Певица Тина Кароль в очередной раз очаровала поклонников своим безупречным внешним видом.

В своем блоге в Instagram артистка похвасталась черно-белыми кадрами по новой фотосессии. На одном из фото Тина позировала стоя, а на других – показала соблазнительные изгибы, сидя на стуле.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Для фотосессии Кароль выбрала короткий топ и обжатые штаны со штрипками. Элегантности в образе певицы добавили черные перчатки и туфли на низком каблуке.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"В каком городе, на концерте, я увижу тебя в августе?", – подписала фото Кароль.

Поклонники в комментариях не только написали, планируют ли посетить концерты любимой артистки, но и засыпали ее комплиментами: "Женственность и сексуальность в одном флаконе", "Красавица", "Какая стройная и красивая", "Ты — просто огонь".

Кстати, недавно Тина Кароль поделилась редким фото со своим 14-летним сыном от Евгения Огира и мамой.

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