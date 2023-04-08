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Тина Кароль в кожаном костюме с корсетом очаровала появлением на телевидении в Молдове

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1272
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль в кожаном костюме с корсетом очаровала появлением на телевидении в Молдове

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Исполнительница рассказала зрителям о войне в Украине.

Украинская певица Тина Кароль приехала в Молдову, где 8 апреля у нее должен быть концерт.

Перед концертом исполнительница посетила местное телевидение и радио, где имела несколько интервью. С журналистами артистка пообщалась о войне в Украине, чтобы в Молдове знали правду о преступлениях РФ.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На ТВ Кароль появилась в стильном образе украинского бренда. Для этого Тина выбрала серебристый кожаный костюм, состоявший из жакета, свободных брюк и корсета, которые удачно подчеркнул прелести звезды. В эфире певица дополнила свой лук бежевыми туфлями-челноками, а затем переобулась в удобные белые кроссовки.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Сейчас у певицы очень активный гастрольный график. К примеру, недавно Кароль спела вместе с певицей Юлией Саниной на концерте группы The Hardkiss в Лос-Анджелесе.

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