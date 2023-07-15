Тина Кароль в кружевном боди с глубоким декольте очаровала соблазнительными фото

Украинская певица Тина Кароль снова привлекла внимание поклонников своей женственностью.

В сторис в Instgaram исполнительница поделилась подборкой по новой фотосессии. Для съемок Тина выбрала черный боди из тонкого кружева, который подчеркнул пышный бюст артистки и джинсы со средней посадкой.

На черно-белых фотографиях красивая Кароль показала соблазнительный и уверенный взгляд. Артистка позировала в гримерке, пока парикмахер поправлял ее роскошные белокурые локоны. Фото с фотосессии певица оставила без подписи.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Этими же фотографиями Тина поделилась в новой соцсети Threads и успела собрать комплиментов от фанатов: "Невероятная женщина", "Крутой лук", "Женская энергетика просто зашкаливает", "Ходячий секс".

Кстати, раньше поклонники уже видели Тину в этом топе. Недавно исполнительница поделилась фото из студии звукозаписи, в которой интегрировала полупрозрачную блузку в более повседневный образ.

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