Тина Кароль в кружевном платье-ночнушке на бретельках очаровала женственным образом

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками своими новыми пикантными фото.

В своем Telegram-канале звезда разместила серию снимков и короткое видео, на которых предстает в соблазнительном образе. Артистка примерила черное платье-ночнушку с кружевом, которое дополнила длинным белым пиджаком и высокими черными сапогами.

Кадры Кароль игриво подписала: "Стерся любимый чехол на телефон. Рисунок фанТины". Кстати, на чехле Тина изображена со своим сыном Вениамином.

Кроме фотографий, певица также показала фрагмент из своего дневника и, в частности, рассказала о том, рискованная ли она женщина.

"Казалось бы, уже давно все знаешь – и процессы, и все риски, и подводные течения, и искренне знаешь, что твое ценное. А потом вдруг новый вызов... И такой, ну что... Прыгаю в новое? Или нет! Я всегда за, в этом проблема! Я о риске во всем!" – призналась артистка.

Напомним, недавно Тина Кароль поделилась нежным селфи, на котором улыбается. Артистка сделала фото в солнечный день, что придало ему еще большую романтичность.

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