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Тина Кароль в мини с глубоким декольте похвасталась своим щедрым урожаем в загородном доме
Артистка любит заниматься садоводством и уже показала первые результаты своей работы.
Украинская певица Тина Кароль похвасталась своим щедрым урожаем.
Так, в начале июня в саду знаменитости уже созрели черешни и клубника. Поэтому исполнительница отправилась собирать ягоды и поделилась атмосферными фотографиями с поклонниками в Instagram. На кадрах Тина показалась прямо среди деревьев с ягодами в руках. Для прогулки по саду певица выбрала обтягивающий образ и предстала перед камерой без капли макияжа.
«Садовник», — лаконично подписала фото звезда.
Впоследствии Кароль сменила наряд на еще более соблазнительный и переместилась на кухню своего загородного дома. Там артистка уже попозировала в ярком красном мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, демонстрируя собранные ягоды в тарелке. На серии фотографий исполнительница показала урожай и свою фигуру с разных ракурсов, а также интерьер кухни.
В свою очередь поклонники в комментариях восхищались как урожаем, так и внешним видом артистки.
Очень красивая
Красавица. Летняя рубрика вернулась
Угощаете или хвастаетесь? Приятного аппетита
Напомним, недавно певец Павел Зибров так же показался на грядках и похвастался урожаем крупной клубники. Артист раскрыл сорт ягоды и поделился впечатлениями от вкуса.