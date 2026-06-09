Тина Кароль в мини с глубоким декольте похвасталась своим щедрым урожаем в загородном доме

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль

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Украинская певица Тина Кароль похвасталась своим щедрым урожаем.

Так, в начале июня в саду знаменитости уже созрели черешни и клубника. Поэтому исполнительница отправилась собирать ягоды и поделилась атмосферными фотографиями с поклонниками в Instagram. На кадрах Тина показалась прямо среди деревьев с ягодами в руках. Для прогулки по саду певица выбрала обтягивающий образ и предстала перед камерой без капли макияжа.

«Садовник», — лаконично подписала фото звезда.

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Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Впоследствии Кароль сменила наряд на еще более соблазнительный и переместилась на кухню своего загородного дома. Там артистка уже попозировала в ярком красном мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, демонстрируя собранные ягоды в тарелке. На серии фотографий исполнительница показала урожай и свою фигуру с разных ракурсов, а также интерьер кухни.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

В свою очередь поклонники в комментариях восхищались как урожаем, так и внешним видом артистки.

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Напомним, недавно певец Павел Зибров так же показался на грядках и похвастался урожаем крупной клубники. Артист раскрыл сорт ягоды и поделился впечатлениями от вкуса.

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