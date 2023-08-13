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Тина Кароль в мини-юбке похвасталась стройными и накачанными ножками

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
880
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль в мини-юбке похвасталась стройными и накачанными ножками

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка рассекретила, что ей подняло настроение.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников пикантным контентом.

В Instagram-stories артистка поделилась кадрами, на которых показалась перед зеркалом. Певица предстала в голубой мини-юбке, белом топе и обуви на каблуке. Белые волосы Кароль распустила.

В частности, исполнительница демонстрировала свой повсякдневный элегантный образ. Особенно артистке понравилась юбка с пикантным разрезом. Как призналась звезда, такой наряд поднимает ей настроение.

"Юбочка дала настроение", — коротко подписала кадры артистка.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тем временем поклонники исполнительницы обратили внимание на ее ножки. Фанаты заметили, что у Кароль они очень стройные, подтянутые и накачаные, а мини-юбка лишь подчеркнула это. Однако это неудивительно, что у знаменитости стройная фигура. Артистка много времени проводит в зале, правильно питается и занимается йогой. Это все приносит свой результат.

Ножки Тины Кароль / © instagram.com/tina_karol
Ножки Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

К слову, недавно Тина Кароль в специальном наряде показала, как проходит ее тренировка. Артистка на коврике для занятий с йоги сделала асану и намекнула на премьеру новой песни.

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Дата публикации
Просмотры
880
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