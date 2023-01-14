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Тина Кароль в мужском свитере без макияжа взволновала фанов усталым видом.

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Тина Кароль в мужском свитере без макияжа взволновала фанов усталым видом.

Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

Артистка поделилась новыми фото.

Певица Тина Кароль взволновала поклонников уставшим видом на новых фотографиях.

На фото, которыми исполнительница поделилась в своем Telegram-канале, она позировала в сером мужском свитере с растрепанными волосами и без макияжа. Фотография Тина оставила без подписи.

Грустный взгляд Кароль вызвал беспокойство у ее поклонников. Поэтому в комментариях под фотографиями они сразу спросили певицу о ее самочувствии и выразили поддержку.

Тина Король / © t.me/tinakarolofficial
Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial
  • Тина, не унывай, ты замечательная девушка!
  • Держись все будет хорошо, жизнь продолжается!
  • В этом взгляде ощущается вся боль…

Кстати, о свитере, который надела певица, она уже рассказывала. По словам Тина, эта вещь имеет для нее очень большое значение, ведь принадлежала близкому человеку и она одевает его, когда скучает. Поклонники сразу догадались, что эту вещь носил покойный мужчина артистки Евгений Огир.

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