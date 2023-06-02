Тина Кароль в нежном атласном платье очаровала кадрами среди цветущего поля

Украинская певица Тина Кароль не устает делиться с поклонниками все новыми и новыми фотографиями.

На этот раз артистка показала на своей странице в Instagram кадры по летней фотосессии. Тина предстала в кадре в нежном голубом платье-комбинации, удачно подчеркнувшем ее фигуру, на фоне красивого цветущего поля. Образ звезды уже традиционно дополнили пышные локоны и красная помада.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На портретных фото Кароль позировала с маленьким цветком на губах. В кадре Тине вместе с фотографом удалось поймать "золотой час", когда солнце садилось за горизонт.

"Цветок", — добавила лаконичную подпись к фото певица.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, этот прием с цветком Тина уже не в первый раз использует в своих фотосессиях. Недавно Тина увлекла поклонников утонченной фотосессией с голубым цветком.

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