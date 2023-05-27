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Тина Кароль в нежном платье на бретельках похвасталась изящными формами на камеру

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1588
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль в нежном платье на бретельках похвасталась изящными формами на камеру

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда снялась в женской фотосессии.

Украинская певица Тина Кароль очаровала изящным образом на новых фото.

Знаменитость снялась в женской фотосессии, а кадрами с поклонниками поделилась на своей странице в Instagram. На фото Тина позировала в нежном розовом платье-комбинации с необычным элементом в виде черной ленты на груди. Образ подчеркнул великолепное декольте и красивые формы певицы.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В подписи к подборке фотографий Кароль поразмышляла о силе женственности и о том, что делает украинских женщин необычайными.

"Сила женственности действительно чрезвычайна, особенно, в сложный период. Украинки обладают врожденной способностью оставаться крепкими и устойчивыми в условиях неурядиц, вдохновляя окружающих своей несокрушимой уверенностью и грацией", — написала Тина.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что на днях Тина Кароль взбудоражила воображение фанов смелым образом с корсетом, просто как у Мадонны в 90-х.

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Дата публикации
Просмотры
1588
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