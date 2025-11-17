Тина Кароль в новом клипе клипе посветила обручальным кольцом на руке и заговорила о помолвке

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль в новом клипе посветила обручальным кольцом на руке и заговорила о помолвке.

Исполнительница представила видеоработу на песню "Небесами". Сама же композиция уже успела завоевать расположение среди фанатов артистки. Трек стал феноменом в соцсетях и превратился в полноценный романтический маркер любовных историй.

Только в Tik Tok пользователи создали более 10 тысяч видео под звук песни - от признаний в любви до свадебных моментов. А теперь фанаты Тины Кароль могут увидеть ее собственное видео под композицию.

Исполнительница презентовала клип. В центре сюжета - Тина Кароль, которая записывает персональное видеопослание на камеру. Артистка снимала свои чувства накануне важного личного решения, которое переживает каждая влюбленная девушка. В частности, лирическая героиня Тины Кароль помечтала о помолвке и посветила обручальным кольцом на руке.

Режиссером клипа "Небесами" стала Ната Курган - автор предыдущих видеоработ Тины Кароль, в частности "Відчиняю", "Балкони", "Людині потрібна людина".

Напомним, ранее Тина Кароль уже хвасталась обручальным кольцом на безымянном пальце. Тогда одни поклонники артисты подозревали свадьбу, а другие считали, что это намек на новый клип. Наконец, последние все же оказались правыми.