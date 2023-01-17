Тина Кароль в объемном свитере позировала на полу для новой фотосессии

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам один из своих образов для новых съемок.

Исполнительница поделилась фотографиями в объемном белом свитере, в который исполнительница смогла укутаться полностью. Кароль сидела на полу, обняв ноги, не глядя в камеру.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Под фото исполнительница поделилась своими философскими мыслями.

"Человек и есть храм. Вся сила в тебе. Религия — это ты. Мистика — это ты. Настрой свои ощущения на интуицию. Доверься природе, заложенной звездами", — написала Тина.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Поклонники засыпали певицу приятными комментариями и написали, что образ получился очень уютным.

Тина, вы такая уютная на этих фото!

Такая милая!

Очень милая на этих фото!

Хорошие фото!

Напомним, на днях Тина Кароль поделилась грустными фотографиями без макияжа в мужском свитере.

Читайте также: