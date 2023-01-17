Тина Кароль в объемном свитере позировала на полу для новой фотосессии

Артистка поделась фото из бекстейджа.
Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам один из своих образов для новых съемок.
Исполнительница поделилась фотографиями в объемном белом свитере, в который исполнительница смогла укутаться полностью. Кароль сидела на полу, обняв ноги, не глядя в камеру.
Под фото исполнительница поделилась своими философскими мыслями.
"Человек и есть храм. Вся сила в тебе. Религия — это ты. Мистика — это ты. Настрой свои ощущения на интуицию. Доверься природе, заложенной звездами", — написала Тина.
Поклонники засыпали певицу приятными комментариями и написали, что образ получился очень уютным.
- Тина, вы такая уютная на этих фото!
- Такая милая!
- Очень милая на этих фото!
- Хорошие фото!
Напомним, на днях Тина Кароль поделилась грустными фотографиями без макияжа в мужском свитере.
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