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Тина Кароль в объемном свитере позировала на полу для новой фотосессии

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Тина Кароль в объемном свитере позировала на полу для новой фотосессии

Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка поделась фото из бекстейджа.

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам один из своих образов для новых съемок.

Исполнительница поделилась фотографиями в объемном белом свитере, в который исполнительница смогла укутаться полностью. Кароль сидела на полу, обняв ноги, не глядя в камеру.

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Под фото исполнительница поделилась своими философскими мыслями.

"Человек и есть храм. Вся сила в тебе. Религия — это ты. Мистика — это ты. Настрой свои ощущения на интуицию. Доверься природе, заложенной звездами", — написала Тина.

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Поклонники засыпали певицу приятными комментариями и написали, что образ получился очень уютным.

  • Тина, вы такая уютная на этих фото!
  • Такая милая!
  • Очень милая на этих фото!
  • Хорошие фото!

Напомним, на днях Тина Кароль поделилась грустными фотографиями без макияжа в мужском свитере.

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Дата публикации
Просмотры
1203
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