Тина Кароль в облегающем комбинезоне постояла на голове и ошеломила гибкостью

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль в очередной раз увлекла поклонников своей физической подготовкой.

Артистка, которая уже много лет занимается спортом и йогой, показала, как выполняет сложные асаны, продемонстрировав невероятную гибкость и выносливость. В своем фотоблоге Тина опубликовала кадры с тренировки.

Звезда без труда выполнила стойки на руках и голове, а также другие непростые элементы, в очередной раз доказав, что поддерживает себя в отличной физической форме. Для занятий артистка выбрала алый спортивный комбинезон, который подчеркнул ее стройную фигуру и рельефные мышцы.

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Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Впрочем, тренировка оказалась не единственным поводом для публикации. Кароль также заинтриговала поклонников новостью о предстоящем музыкальном релизе.

«Пока премьера настаивается, спортику вам в чате. Крутая и харизматичная песня на подходе», — заинтриговала исполнительница.

Поклонники сразу отреагировали на новость и признались, что с нетерпением ждут премьеры. В то же время, они не скрывали увлечения спортивной формой певицы и ее настойчивостью.

Напомним, недавно Тина Кароль рассказывала о своем 17-летнем сыне Вениамине, который учится за границей. По словам артистки, парень добивается успехов не только в учебе, но и в танцах.

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