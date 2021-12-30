Тина Кароль в облегающем наряде ошарашила стойкой на руках в головокружительных позах

Тина Кароль в облегающем наряде ошарашила стойкой на руках в головокружительных позах

Артистка удивила физической формой.

Украинская поп-дива Тина Кароль не перестает удивлять фанатов своими умениями.

Так, артистка не только хорошо поет, но и развивается физически. В частности, исполнительница занимается йогой, стоит на гвоздях, почти час прыгает на скакалке и добилась ошеломляющей растяжки. Теперь звезда похвасталась силой своих рук. В Instagram-stories Тина разместила фото, где в облегающем синем комбинезоне стоит на руках.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Кароль восхитила сногсшибательными позами.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Как отметила артистка, это было мечтой.

Кроме того, певица похвасталась, что долго стоит в планке. На фото зафиксирован таймер, где видно, что звезда выполняет упражнение 13 минут.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

"Внимание на таймер. Kill it", – прокомментировала она.

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