Тина Кароль в облегающем наряде посветила пышным декольте на тренировке

Украинская певица Тина Кароль показала, как с пользой проводит время.

В сторис в Instagram знаменитость поделилась новой фотографией, которую сделала во время тренировки. В кадре Кароль позировала в спортивном костюме из лосин и топа на коврике для йоги. Облегающий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и ее пышный бюст.

В подписи к фотографии Тина поделилась с поклонниками своими мыслями о вдохновении и новом видении вещей. Также фаны предположили, что таким образом артистка намекает на новую премьеру.

"Находить новые смыслы, новое прочтение, новые возможности, новые образы — самый приятный челлендж. Создание миров, вдохновляя всех. Вам очень понравится. Новое видение. Так еще не было. С любовью и преданностью", — написала певица.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль залюбовала Сеть хорошими солнечными фотографиями во время прогулки по Киеву.

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