Тина Кароль в обтягивающем блестящем комбинезоне посреди пустыни появится в новом клипе

Тина Кароль поделилась с поклонниками промо-кадрами из клипа на новую композицию "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится уже в эту пятницу.

Как отметила сама исполнительница, ее новый трек о непобедимом духе нашей нации, о том, что украинцы возрождены в борьбе:

"Наше время пришло! Мы свободны и непокорены. Я ждала этой минуты долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации! Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе. Мы возрождены в борьбе!" – сказала о грядущей премьере Кароль.

Тина Король

Тина Король

На промо-кадрах клипа поклонники увидят певицу в футуристических нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, разработанных специально для видео.

Тина Король

Тина Король

Тина Король

"Новая песня Тины "Вільні. Нескорені" полнена мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберестетике, они женственные и футуристические", — рассказала стилист Ольга Ревуцкая.

Напомним, что ранее Тина Кароль насмешила фанатов забавным роликом, где под одеялом с микрофоном записывает новый трек.

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