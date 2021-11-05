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Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Реклама пирожка, что ли"

Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Реклама пирожка, что ли"

instagram.com/tinakarol_fantina

Костюм артистки позволил рассмотреть ее интимные части тела.

Украинская певица Тина Кароль наделала шума среди своих поклонников.

Так, артистка на днях побывала в гостях TikTok-дома "uLove Home". Туда она пришла в довольно смелом наряде – обтягивающем комбинезоне цвета мокко, под который не одела нижнее белье.

И когда один из тиктокеров разместил в Сети видео с Тиной в этом комбинезоне, фаны были просто шокированы, ведь они смогли рассмотреть самые интимные части тела звезды. Кого-то это даже очень возмутило:

  • А перед тем, как публиковать, можно было просмотреть все нюансы видео?
  • Фу, мерзость
  • Реклама пирожка, что ли?
  • Вульгарности больше, чем положено. Раньше вы мне нравились, ну а теперь как-то… слишком.
  • Тина и ее Канделаки
  • Зачем такое видео? Не уверена в себе?
© instagram.com/tinakarol_fantina
instagram.com/tinakarol_fantina

Однако не все пользователи бросились обвинять знаменитость в пошлости. Нашлись и те, кто ничего такого в видео не заметил, а осуждающим Тину советуют следить за собой:

  • Она просто не заметила это. А все, кто пишут о пирожках и варениках, наверное, затягивают одежду еще туже.
  • Разнообразие всегда стоит сделать и увидеть критику. Хороша чертовски
  • Лучшая! А люди – злые

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