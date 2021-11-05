Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Реклама пирожка, что ли"

Костюм артистки позволил рассмотреть ее интимные части тела.
Украинская певица Тина Кароль наделала шума среди своих поклонников.
Так, артистка на днях побывала в гостях TikTok-дома "uLove Home". Туда она пришла в довольно смелом наряде – обтягивающем комбинезоне цвета мокко, под который не одела нижнее белье.
И когда один из тиктокеров разместил в Сети видео с Тиной в этом комбинезоне, фаны были просто шокированы, ведь они смогли рассмотреть самые интимные части тела звезды. Кого-то это даже очень возмутило:
- А перед тем, как публиковать, можно было просмотреть все нюансы видео?
- Фу, мерзость
- Реклама пирожка, что ли?
- Вульгарности больше, чем положено. Раньше вы мне нравились, ну а теперь как-то… слишком.
- Тина и ее Канделаки
- Зачем такое видео? Не уверена в себе?
Однако не все пользователи бросились обвинять знаменитость в пошлости. Нашлись и те, кто ничего такого в видео не заметил, а осуждающим Тину советуют следить за собой:
- Она просто не заметила это. А все, кто пишут о пирожках и варениках, наверное, затягивают одежду еще туже.
- Разнообразие всегда стоит сделать и увидеть критику. Хороша чертовски
- Лучшая! А люди – злые
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