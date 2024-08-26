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Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне ошеломила своим спортивным рекордом

Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне ошеломила своим спортивным рекордом

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка удивила, сколько ей удалось простоять в планке.

В украинской певицы Тина Кароль стройная и подтянутая фигура.

Не секрет, что таких результатов артистке помогает достичь спорт и йога, которой она просто обожает заниматься и с легкостью выполняет очень сложные асаны. На этот раз знаменитость просто ошеломила своим спортивным рекордом.

Исполнительница в обтягивающем комбинезоне, который лишь подчеркнул ее стройность, под пристальным наблюдением тренера стояла в плане. Исполнительнице удалось установить просто потрясающий результат. Она простояла больше часа. Как говорит тренер, это действительно было нелегко, но Кароль справилась. Чтобы отвлечься от физической усталости, певица исполняла программу своего нового тура.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Тина Кароль установила новый рекорд в планке. Простояли вместе час! Не могу сказать, что прошло не замечено, но под такое душевное сопровождение не может существовать ничего невозможного", — прокомментировала занятие с певицей тренер.

Напомним, недавно Тина Кароль хвасталась своей природной красотой. Исполнительница показала честное фото без фильтров и без единой капли декоративной косметики.

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