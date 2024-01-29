Тина Кароль в обтягивающем комбинезоне ошеломила выполнением сложных асан с йоги

Исполнительница показала, как держит свое тело в тонусе.

Украинская певица Тина Кароль любительница позаниматься йогой.

Артистка регулярно тренируется и хвастается результатом в своем Instagram. На этот раз исполнительница показала, как мастерски выполняла сверхсложные асаны.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На тренировку знаменитость надела обтягивающий черный комбинезон, а свои беліе волосы она собрала в хвостик. Тина Кароль исполняла стойки на руках, тем временем ноги певица вытягивала в разные стороны, тем самым держала равновесие и тренировала растяжку.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, звезда стояла на руках, а ноги скрещивали в специальной позиции. В общем, йога очень помогает певице держать свое тело в тонусе и быть очень стройной. Кстати, специальный обтягивающий наряд идеально подчеркнул подтянутую фигуру исполнительницы.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль отметила день рождения. Ранее артистка показывала, как встретила свое 39-летие. Даже в праздничный день певица не забыла о творчестве.

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